Коротко о Питере во времена Екатерины

Гость: Гость:

В 1766 году в Петербург по приглашению императрицы приезжает скульптор Этьен Фальконе для работы над памятником Петру I. Изготовленная им малая модель памятника была одобрена императрицей, и Фальконе приступил к работе. В работе над памятником скульптору пришлось столкнуться со многими трудностями. В течение нескольких лет он делал наброски с натуры, что осуществлялось довольно сложным образом. Перед окнами его мастерской был установлен дощатый помост, имитирующий пьедестал, задуманный Фальконе. И на этот пьедестал каждый день по многу раз на полном скаку взлетал специально выделенный для этого берейтор на одном из лучших коней императорской конюшни, поднимал коня на дыбы и на мгновение удерживал его в этом положении. За это короткое мгновение скульптору надо было сделать набросок. За годы набросков накопилось множество. Но наконец, поиски увенчались находкой блестящей композиции, и Фальконе, удовлетворенно вздохнув, приступил к изготовлению гипсовой модели монумента. Пьедесталом для памятника по замыслу Фальконе должна была служить естественная скала. И хотя камней в окрестностях Петербурга было много, но подходящего никак не находилось. Наконец, на берегу Финского залива, около Лахты был найдет громадный кусок скалы, который подходил, но его размеры поставили новую задачу: как его вытащить из земли, в которую он врос на 4,5 метра, и как доставить его в Петербург. О «Гром-камне» писали петербургские газеты, была объявлена награда тому, кто придумает способ легчайшей его доставки в Петербург. Наконец, были придуманы специальные медные полозья, на которые был помещен камень, для полозьев были сделаны медные желоба с медными шарами. И по этим желобам 400 человек под барабанный бой стали двигать камень. Императрица лично приехала в январе в Лахту, чтобы видеть, как идет работа. В первый день камень протащили на 425 метров, до залива его тащили год. На берегу залива камень погрузили на баржу 54 метра длиной. Вместе с камнем на судне ехали каменотесы и обтесывали его со всех сторон, следуя указаниям скульптора. Между тем возникли трудности с отливкой громадной фигуры Петра - никто не брался за такую работу. Местные литейщики такого опыта не имели, приехавший французский литейщик, назвав Фальконе сумасшедшим, уехал. Фальконе взялся за работу сам, выбрав себе помощником русского литейщика Хайлова. Изготовленная форма для отливки треснула, из нее потек расплавленный металл, пожар, казалось, (уже в который раз) был неминуем. Фальконе в ужасе и отчаянии, вырывая на ходу волосы, выбежал из мастерской, но его помощник не растерялся и с угрозой для жизни стал собирать растекавшийся металл и выливать его обратно в форму. Скульптура была спасена. Фальконе от радости расцеловал Хайлова и наградил его деньгами.