Составьте таблицу колониальная политика и владения европейских держав в 16-19 вв И??пания португалия франция голландия англия КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ(табл)

История
Составьте таблицу колониальная политика и владения европейских держав в 16-19 вв И??пания португалия франция голландия англия КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ(табл)
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СтраныКолониальные владенияОсобенности колониальной политики ИспанияНовый Свет – южная часть Северной Америки, Центральная и Южная Америка. Важнейшие владения – Мексика и Перу.Юго-Восточная Азия и Океания – Филиппинские острова. Колониальная экспансия силами и на средства государства, колонии управлялись испанской властью на местах. ПортугалияВосточный берег Африки, Малабарское побережье Индостана, полуостров Малакка и Зондские острова.Новый Свет – Бразилия. Колониальная экспансия и власть в колониях осуществлялась силами и на средства государства.Контроль над важными в стратегическом отношении центрами морских путей. ФранцияНовый Свет – Канада, Луизиана, Ньюфаунленд, Гаити, острова Вест-Индии.Индокитай. Колониальная экспансия силами и на средства частных торговых компаний. ГолландияИндонезия, Каптская колония на Юге Африки.Новый Свет – Суринам и Новый Амстердам (Нью-Йорк). Колониальная экспансия силами и на средства частных торговых компаний.Расширение за счет колониальных владений португальцев. АнглияНовый Свет – Нью-Йорк, острова Ямайки, Северная Америка.Гибралтар, Флорида, Индия (Бенгалия). Австралия. Колониальная экспансия силами и на средства частных торговых компаний.Расширение за счет колониальных владений других колониальных империй (Голландия, Испания, Франция). «Владычица морей».
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