За 10 минут улитка проползла 0,53 м. Найдите скорость движения улитки (в м/мин, см/мин). ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ!!!
Математика
За 10 минут улитка проползла 0,53 м. Найдите скорость движения улитки (в м/мин, см/мин). ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Т-10 мин= S-0,53 м=53 см Найти: V-? Решение: V=s:t= 0.53 : 6= 0.53 м/мин V=s:t=53:10=5.3 см/мин
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