За 10 минут улитка проползла 0,53 м. Найдите скорость движения улитки (в м/мин, см/мин). ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ!!!

Математика

За 10 минут улитка проползла 0,53 м. Найдите скорость движения улитки (в м/мин, см/мин). ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ!!!

Автор: Гость