Корни уравнения |х-3|=6
Математика
Корни уравнения |х-3|=6
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Гость:
Выражение по модулем всегда положительно, поэтому рассматриваем оба варианта раскрытия x-3 из под модуля.
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