Прямым налогом в налоговой системе российской федерации является 1) акцизы на таб??к и вино 2) таможенные пошлины 3) налог на добавленную стоимость 4) налог на доходы физических лиц
Обществознание
Прямым налогом в налоговой системе российской федерации является 1) акцизы на таб??к и вино 2) таможенные пошлины 3) налог на добавленную стоимость 4) налог на доходы физических лиц
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Ответ : налог на доходы физических лиц
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