Как записать условие задачи?в школе 9компьютеров ,а необходимо в 3раза больше .сколько комьютеров должны купить для школы шефы?
Математика
Как записать условие задачи?в школе 9компьютеров ,а необходимо в 3раза больше .сколько комьютеров должны купить для школы шефы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 9 комп. необходимо - ? , в 3 раза больше решение: 9*3=27 27-9=18 ответ:необходимо 18 комп.
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