Как записать условие задачи?в школе 9компьютеров ,а необходимо в 3раза больше .сколько комьютеров должны купить для школы шефы?

Математика

Как записать условие задачи?в школе 9компьютеров ,а необходимо в 3раза больше .сколько комьютеров должны купить для школы шефы?

Автор: Гость