Как записать условие задачи?в школе 9компьютеров ,а необходимо в 3раза больше .сколько комьютеров должны купить для школы шефы?

Математика
Как записать условие задачи?в школе 9компьютеров ,а необходимо в 3раза больше .сколько комьютеров должны купить для школы шефы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 9 комп. необходимо - ? , в 3 раза больше                                                             решение:                                                         9*3=27                                                         27-9=18                                                      ответ:необходимо 18 комп.
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