Каким образом можно привлечь птиц в сады и огороды? плиз очень нужно!!!!!!!!
Биология
Каким образом можно привлечь птиц в сады и огороды? плиз очень нужно!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Созданием кормушек, скворечников, т.е. временных пунктов корма и проживания птиц если же в саду присутствует вредитель (яблонная плодожорка например), то просто создать место для их проживания
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