Выполни разбор имен прилагательных по составу последним, ледяную

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Ледяную: лед-корень, ян-суффикс, ую-окончание (если вы уже выделяете основу-тоесть всю часть слова без окончания, основа здесь ледян). Последним (вы наверное имели ввиду последний): последн-корень, ий-окончание (основа- последн). В следущий раз советую воспользоваться словариком (разбор слова по составу). Он имеется в интернете - морфемыонлайн.ру .