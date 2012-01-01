Итоги второго крестовского похода

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24 июня 1148 г. , когда монархи Запада (император Конрад III и ороль Людовик VII) с войсками прибыли в Святую землю, в Акре состоялось собрание, на котором решали куда двинуть войски крестоносцев. Мнения разделились: Людовика VII хотел идти отбирать Эдессу; Балдуин III предполагал захватить Аскалон; князь Антиохии Раймунд де Пуату предлагал атаковать Алеппо. После всего приняли самое неверное решение – двинулись на Дамаска. Дамаск тогда был союзником христиан в борьбе против набирающего силу сына Зенги, Нурадина. Осада была неудачной, а главное ИТОГ всего этого то, что осажденный Дамаск призвал себе на помощь эмира Мосула, что привело к объединению мусульман в антихристианскую коалицию. Поход провалился полностью - вместо побед было поражение и объединение, до этого враждовавших между собой мусульман Дамаска и Мосула, в борьбе против христиан.