Как научится упрощать выражение 6 класс объяснить и показать пример
Математика
Как научится упрощать выражение 6 класс объяснить и показать пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть уравнение.x+10*5=100 вот упрощение:(x+10=100:5 x+10=20) x=20-10 x=10
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