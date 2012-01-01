Реши задачу. в школьную столовую привезли 8ящиков сахара и крупы. Сколько всего кг сахара и крупы привезли, если в ящик помещается 7кг?

Математика

Реши задачу. в школьную столовую привезли 8ящиков сахара и крупы. Сколько всего кг сахара и крупы привезли, если в ящик помещается 7кг?

Автор: Гость