Составьте схему предложения. Меж круглых рыхлых облаков Невинно небо голубеет, И солнце ласковое греет В затишье гумен и дворов.
Русский язык
Составьте схему предложения. Меж круглых рыхлых облаков Невинно небо голубеет, И солнце ласковое греет В затишье гумен и дворов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[- = ], и [ - = ] Это ССП....................
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