Составьте схему предложения. Меж круглых рыхлых облаков Невинно небо голубеет, И солнце ласковое греет В затишье гумен и дворов.

Русский язык
Составьте схему предложения. Меж круглых рыхлых облаков Невинно небо голубеет, И солнце ласковое греет В затишье гумен и дворов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[- =  ], и  [ - = ] Это ССП....................
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