Перевидите с русского на английский (переводчик - жалоба) Дэниел Джейкоб Рэдклиф?? — британский актёр театра и кино. Наиболее известный как Гари Поттер. Его карьера началась с телефильма «Дэвид Копперфилд», однако больше всего...

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Перевидите с русского на английский (переводчик - жалоба) Дэниел Джейкоб Рэдклиф?? — британский актёр театра и кино. Наиболее известный как Гари Поттер. Его карьера началась с телефильма «Дэвид Копперфилд», однако больше всего он известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноимённых фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг. В 2009 году Дэниел был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актёр десятилетия. Получил именную звезду на голливудской Аллее славы в Калифорнии за вклад в развитии киностудии.

Автор: Гость