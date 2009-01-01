Перевидите с русского на английский (переводчик - жалоба) Дэниел Джейкоб Рэдклиф?? — британский актёр театра и кино. Наиболее известный как Гари Поттер. Его карьера началась с телефильма «Дэвид Копперфилд», однако больше всего...
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Перевидите с русского на английский (переводчик - жалоба) Дэниел Джейкоб Рэдклиф?? — британский актёр театра и кино. Наиболее известный как Гари Поттер. Его карьера началась с телефильма «Дэвид Копперфилд», однако больше всего он известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноимённых фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг. В 2009 году Дэниел был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актёр десятилетия. Получил именную звезду на голливудской Аллее славы в Калифорнии за вклад в развитии киностудии.
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Daniel Jacob Radcliffe - British film and theater actor. Mostly known for his role as Harry Potter. His career began with the television movie "David Copperfield", but mostly he is known as a performer of the role of Harry Potter in the long series of the same named films based on the works of author Joanne Rowling. In 2009 Daniel was recorded in the Guinness Book of Records as the highest paid actor of the decade. He received a star on the Hollywood Walk of Fame in California for his contribution to the development of the studio.
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