Як я можу поліпшити свої оцінки??? 3 речення

Гость: Гость:

1. Трудиться, стараться. Не лениться, не расслабляться!))))) 2. Не стесняться просить помощи при шенении заданий (если надо) и проверять написанное. 3. Подтягивай оценки: исправляй 1 или 2 и т.п. Учи темы. Удачи)))))