Як я можу поліпшити свої оцінки??? 3 речення
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Як я можу поліпшити свої оцінки??? 3 речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Трудиться, стараться. Не лениться, не расслабляться!))))) 2. Не стесняться просить помощи при шенении заданий (если надо) и проверять написанное. 3. Подтягивай оценки: исправляй 1 или 2 и т.п. Учи темы. Удачи)))))
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