Из двух городов навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость 1 автомобиля составляет 56,7 км/ч а скорость 2 автомобиля 68,7 км/ч ровно через 2 часа они встретились каково расстояние между городами?

Математика

Из двух городов навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость 1 автомобиля составляет 56,7 км/ч а скорость 2 автомобиля 68,7 км/ч ровно через 2 часа они встретились каково расстояние между городами?

Автор: Гость