Из двух городов навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость 1 автомобиля составляет 56,7 км/ч а скорость 2 автомобиля 68,7 км/ч ровно через 2 часа они встретились каково расстояние между городами?

Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость 1 автомобиля составляет 56,7 км/ч а скорость 2 автомобиля 68,7 км/ч ровно через 2 часа они встретились каково расстояние между городами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(56,7+68,7)*2=250,8км расстояние между городами; Ответ:250,8км.
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