Обчісліть суму десяти перших членів арифметичної прогресії якщо а1=-6;d=8
Математика
Обчісліть суму десяти перших членів арифметичної прогресії якщо а1=-6;d=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала надо посчитать 10-й член : а10=-6+(10-1)*8=66 S10=(-6+66)*10 /2 =300
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Из двух городов навстречу друг другу выехали 2 автомобиля скорость 1 автомобиля составляет 56,7 км/ч а скорость 2 автомобиля 68,7 км/ч ровно через ...
Английский язык
13. The opinion of the lawyer. 14. The signature of Mr. Brown. 15. The offer of the seller. 16. The conclusions of the expert.