Обчісліть суму десяти перших членів арифметичної прогресії якщо а1=-6;d=8

Математика
Обчісліть суму десяти перших членів арифметичної прогресії якщо а1=-6;d=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала надо посчитать 10-й член : а10=-6+(10-1)*8=66 S10=(-6+66)*10 /2 =300
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