Какие орфограммы для слов земля, корабль, редко, песок, пятьсот
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Какие орфограммы для слов земля, корабль, редко, песок, пятьсот
Ответ(ы) на вопрос:
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В земля-е,в корабль-о,редко-о,песок-е,пятьсот-я
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