Cократите дробь пж помогите
Алгебра
Cократите дробь пж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После сокращения 6/15nm
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