Вычислите: 44,81 * 125 * 0,08

Математика
Вычислите: 44,81 * 125 * 0,08
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Гость:
44,81 * 125 * 0,08=448.1
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