В первую бригаду привезли раствора цемента на 50кг меньше , чем во вторую . Каждый ч??с работы первая бригада расходовала 150 кг раствора , а вторая 200 кг . Через 3 часа работы в первой бригаде осталось раствора в 1,5 раза бол...
Алгебра
В первую бригаду привезли раствора цемента на 50кг меньше , чем во вторую . Каждый ч??с работы первая бригада расходовала 150 кг раствора , а вторая 200 кг . Через 3 часа работы в первой бригаде осталось раствора в 1,5 раза больше , чем во второй . Сколько раствора привезли в каждую бригаду ? Прошу с объяснением .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Пусть в первую бригаду привезли х кг цемента, за 3 часа они израсходовали 150*3=450 кг, т. е. у них осталось (х - 450) кг цемента; во вторую бригаду привезли (х+50) кг цемента, за 3 часа они израсходовали 200*3=600 кг, т. е. у них осталось х+50-600=х-550 кг цемента; остаток цемента в первой бригаде больше в 1.5 раза, т.е:(х - 550)*1,5 = х - 450 1,5х - 825 = х - 450 1,5х - х = 825 - 450 0,5х = 375 х = 750 750 кг цемента привезли в первую бригаду х + 50 = 750 + 50 = 800 800 кг цемента привезли во вторую бригаду Ответ: 750 кг; 800 кг.
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