NH3 образована по донорно-акцептороному механизму ?
Химия
NH3 образована по донорно-акцептороному механизму ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. В аммиаке NH3 все связи (ковалентные) образованы по обменному механизму. А вот в катионе аммония NH4(+) одна из четырех связей N-H действительно образована по донорно-акцепторному механизму: донор - азот, акцептор - катион водорода H+
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