NH3 образована по донорно-акцептороному механизму ?

Гость: Гость:

Нет. В аммиаке NH3 все связи (ковалентные) образованы по обменному механизму. А вот в катионе аммония NH4(+) одна из четырех связей N-H действительно образована по донорно-акцепторному механизму: донор - азот, акцептор - катион водорода H+