В забеге участвовали: Иванов, Петров и Сидоров. Болельщики дали такие прогнозы: Пе??ров обгонит Иванова; Иванов победит; Сидоров победит. Два прогноза оказались верными, а один нет. В каком порядке финишировали бегуны?

Математика

В забеге участвовали: Иванов, Петров и Сидоров. Болельщики дали такие прогнозы: Пе??ров обгонит Иванова; Иванов победит; Сидоров победит. Два прогноза оказались верными, а один нет. В каком порядке финишировали бегуны?

Автор: Гость