В забеге участвовали: Иванов, Петров и Сидоров. Болельщики дали такие прогнозы: Пе??ров обгонит Иванова; Иванов победит; Сидоров победит. Два прогноза оказались верными, а один нет. В каком порядке финишировали бегуны?

Математика
В забеге участвовали: Иванов, Петров и Сидоров. Болельщики дали такие прогнозы: Пе??ров обгонит Иванова; Иванов победит; Сидоров победит. Два прогноза оказались верными, а один нет. В каком порядке финишировали бегуны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выберем 2 верных прогноза. 1 со вторым - невозможно, 2 с 3  - тоже. Значит верные прогнозы 1 и  3. Неверный - 2.Таким образом 1 финишировал Сидоров. 2 -Петров.3 -Иванов.

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