Для праздника купили 310 шаров Красных-на 20 шт больше чем синих,Но на30шт меньше чем ??ёлтых! Сколько жёлтых шаров?

Математика
Для праздника купили 310 шаров Красных-на 20 шт больше чем синих,Но на30шт меньше чем ??ёлтых! Сколько жёлтых шаров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим жёлтых х шаров,тогда красных х-30, синих (х-30-20)Составим уравнение, зная, что всего 310 шаров:х+(х-30)+(х-30-20) = 3103х = 310+30+30+203х = 390х= 390:3х=130 (шаров) жёлтыхОтвет: 130 жёлтых шаров

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