Для праздника купили 310 шаров Красных-на 20 шт больше чем синих,Но на30шт меньше чем ??ёлтых! Сколько жёлтых шаров?

Математика

Для праздника купили 310 шаров Красных-на 20 шт больше чем синих,Но на30шт меньше чем ??ёлтых! Сколько жёлтых шаров?

Автор: Гость