Гость: Гость:

Красивый он привлекал всеобщее внимание.Удивлённый он протягиваю руку неожиданно встретившемуся старому другу.Честная и правдивая она всегда прямо высказывала своё мнение.Грустные они тихо поём и думаем об осеннем дожде.Вёселые они не заметели,как поднялся ветер и резко испортилась погода.В конце зимы он поехал в Москву и вернулся недели через три весёлый и довольный. Он бедный может быть любим.