Помогите,пожалуйста.Сделайте пожалуйста.Перепишите вставляя вместо точек одно и?? личных местоимений (он,она,они,мы,я) и раставляя знаки перепинания. Красивый ... привлекал всеобщее внимание.Удивлённый ... протягиваю руку неожи...
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Помогите,пожалуйста.Сделайте пожалуйста.Перепишите вставляя вместо точек одно и?? личных местоимений (он,она,они,мы,я) и раставляя знаки перепинания. Красивый ... привлекал всеобщее внимание.Удивлённый ... протягиваю руку неожиданно встретившемуся старому другу.Честная и правдивая ... всегда прямо высказывала своё мнение.Грустные ... тихо поём и думаем об осеннем дожде.Вёселые ... не заметели,как поднялся ветер и резко испортилась погода.В конце зимы ... поехал в Москву и вернулся недели через три весёлый и довольный. ... бедный может быть любим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивый он привлекал всеобщее внимание.Удивлённый он протягиваю руку неожиданно встретившемуся старому другу.Честная и правдивая она всегда прямо высказывала своё мнение.Грустные они тихо поём и думаем об осеннем дожде.Вёселые они не заметели,как поднялся ветер и резко испортилась погода.В конце зимы он поехал в Москву и вернулся недели через три весёлый и довольный. Он бедный может быть любим.
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