Помогите, пожалуйста сделать 291 упражнение

Русский язык
Помогите, пожалуйста сделать 291 упражнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
То что выделено жирным шрифтом то и надо было вставить 1)Дремлет пашня дремлет сад сонно яблоки висят 2)Поступают маки мудро  Зацветают маки утром Чуть поднимешься – а мак Под окном стоит, как флаг Солнце алое встает жавороночек поет 3)Перед зеркальцами луж Принимают елки душ 4) Солнце вешнее с дождем Строят радугу вдвоем  Радужная арка Засверкала ярко Разукрасила траву (Тут нечего не должно быть) Расцветила синеву
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить слово тАйга?
Ответить
Математика
Дам 49 баллов Ребят срочно помогите пж очень надо до завтра сделать 1) (15:5/18:3 3/8)*(1/16+11/36+5/ 48+5/18) _________________________ (11...
Ответить
Русский язык
Суффикс из бывает?!?Сроно надо скажите
Ответить
Математика
Cos 180 градусов равно
Ответить
Математика
Реши пожалуйста задачу пункт 2)
Ответить