Помогите, пожалуйста сделать 291 упражнение
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Помогите, пожалуйста сделать 291 упражнение
Ответ(ы):
Гость:
То что выделено жирным шрифтом то и надо было вставить 1)Дремлет пашня дремлет сад сонно яблоки висят 2)Поступают маки мудро Зацветают маки утром Чуть поднимешься – а мак Под окном стоит, как флаг Солнце алое встает жавороночек поет 3)Перед зеркальцами луж Принимают елки душ 4) Солнце вешнее с дождем Строят радугу вдвоем Радужная арка Засверкала ярко Разукрасила траву (Тут нечего не должно быть) Расцветила синеву
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Математика