Помогите пожалуйста сделать работу над ошибкамм

Русский язык
Помогите пожалуйста сделать работу над ошибкамм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нюжно - нужноБильчат - бельчат( проверочное слово:белка)Гребов -грибов (проверочное слово: гриб)Друшком - дружком (проверочное слово: друг, чередующаяся согласная в корне)

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Составить по алгоритму программу на языке программирования Pascal
Ответить
Алгебра
Y=2 в степени 5х2 определить производные функций
Ответить
Русский язык
Мини сочинение на одну из пословиц: Правда в огне не горит и в воде не тонет, правдой мир держится, правду погубишь и сам пропадёшь , раз солгал ...
Ответить
Русский язык
Помогите сделать полный синтаксический разбор предложения " Они воспитывают и в??звышают нашу душу , они делают нас Людьми , дают нам возможность...
Ответить
Русский язык
5 сложных предложений с Ъ и Ь
Ответить