Помогите пожалуйста сделать работу над ошибкамм
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Помогите пожалуйста сделать работу над ошибкамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нюжно - нужноБильчат - бельчат( проверочное слово:белка)Гребов -грибов (проверочное слово: гриб)Друшком - дружком (проверочное слово: друг, чередующаяся согласная в корне)
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