Y=2 в степени 5х2 определить производные функций

Алгебра
Y=2 в степени 5х2 определить производные функций
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Гость:
Производная=2^5x^2 * ㏑2*10x
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