Y=2 в степени 5х2 определить производные функций
Алгебра
Y=2 в степени 5х2 определить производные функций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производная=2^5x^2 * ㏑2*10x
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