Помогите пожалуйста сделать русский язык #111,112
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать русский язык #111,112
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
111. А(Благодаря книгам) я получаю знания Благодаря - гл слово, книгам - завис. Управление. Именное. (Вопреки просьбе) мамы я всё-таки ушел Вопреки - гл слово, просьбе - завис. Управление. Именное. (Согласно правилу) нужно писать букву "о" Согласно - гл слово, правилу - завис. Управление. Именное. (Вследствие карантина) мы не ходили в школу Вследствие - гл, карантина - завис. Упр. Именное. (В течение часа) мы гуляли В течение - гл, часа - завис. Упр. Именное. (В продолжении сериала) неожиданный поворот В продолжении -гл, сериала - завис. Упр. Именное. Б(мало-помалу привыкал) к новой школе привыкал - гл, мало-помалу - завис. Примыкание. Глагольное Мы (еле-еле дошли) до дома Дошли - гл, еле-еле - завис. Примыкание. Глагольное. (Крепко-накрепко закрыли) дверь Закрыли - гл, крепко-накрепко - завис. Примыкание. Глагольное. (По-видимому остались) дома Остались - гл, по-видимому - завис. П римыкание. Глагольное. Книга (по-новому скрипела) Скрипела - гл, по-новому - завис. Примыкание. Глагольное. (Помог по-дружески) Помог - гл, по-дружески - завис. Примыкание. Глагольное. В(не работая вернулся) с деньгами Вернулся - гл, не работая - завис. Примыкание. Глагольное. (Сделал не думая) Сделал - гл, не думая - завис. Примыкание. Глагольное. (Пошел не советуясь) Пошел - гл, не советуясь - завис. Примыкание. Глагольное. (Рассказал не читая) Рассказал - гл, не читая - завис. Примыкание. Глагольное. (Уехал не собираясь) Уехал - гл, не собираясь - завис. Примыкание. Глагольное. (Убежал не убрав) Убежал - гл, не убрав - завис. Примыкание. Глагольное.
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