Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!

Математика

Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!

Автор: Гость