Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!

Математика
Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача#4 Расход,1 час - 15 литров Насколько хватит 45/60/90 литров? (эт оформление, стандартное) Таблица >>> Ну вот... да, сорри... у меня ужасный почерк
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