Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!
Математика
Помогите пожалуйста сделать задачу под номером 4?! Решение я знаю,не знаю как написать условие задачи....УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ НАДО НАПИСАТЬ ТАБЛИЦЕЙ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача#4 Расход,1 час - 15 литров Насколько хватит 45/60/90 литров? (эт оформление, стандартное) Таблица >>> Ну вот... да, сорри... у меня ужасный почерк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте уравнение по условию задачи.в альбом с марками добавили 6 марок затем вынули 4 марки после чего добавили еще 9 марок . В альбоме осталось...
Математика
Воробей и Ворона полетели с крыши в разных направлениях. Ворона летела со скорост??ю 710 метров в минуту, а Воробей 650 метров минуту.какое расстоя...
Русский язык
Математика