Составьте уравнение по условию задачи.в альбом с марками добавили 6 марок затем вынули 4 марки после чего добавили еще 9 марок . В альбоме осталось 35 марок.сколько в марок альбоме было первоначально?

Математика

Составьте уравнение по условию задачи.в альбом с марками добавили 6 марок затем вынули 4 марки после чего добавили еще 9 марок . В альбоме осталось 35 марок.сколько в марок альбоме было первоначально?

Автор: Гость