Составьте уравнение по условию задачи.в альбом с марками добавили 6 марок затем вынули 4 марки после чего добавили еще 9 марок . В альбоме осталось 35 марок.сколько в марок альбоме было первоначально?
Математика
Составьте уравнение по условию задачи.в альбом с марками добавили 6 марок затем вынули 4 марки после чего добавили еще 9 марок . В альбоме осталось 35 марок.сколько в марок альбоме было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+6-4+9=35 вот уравнение по задаче
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