Помогите пожалуйста сочинить стихотворение про маму что бы не заподозрили ;)) плизз дам много баллов;))))

Беларуская мова

Помогите пожалуйста сочинить стихотворение про маму что бы не заподозрили ;)) плизз дам много баллов;))))

Автор: Гость