Помогите пожалуйста сочинить стихотворение про маму что бы не заподозрили ;)) плизз дам много баллов;))))
Беларуская мова
Помогите пожалуйста сочинить стихотворение про маму что бы не заподозрили ;)) плизз дам много баллов;))))
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