Помогите пожалуйста.. "Сократите дробь"

Математика
Помогите пожалуйста.. "Сократите дробь"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(m-n)²(m+n)²=(m²-n²)(m²+n²)=m⁴-n⁴=0
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