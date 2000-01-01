Подскажите пожалуйста, высоту этих равнин: 1.Восточно Русская 2.Великая Китайская 3.Среднеевропейская 4.Западно сибирская 5.Восточно Европейская И еще подскажите какие есть в Африке плоскогорья и хребты?
География
Подскажите пожалуйста, высоту этих равнин: 1.Восточно Русская 2.Великая Китайская 3.Среднеевропейская 4.Западно сибирская 5.Восточно Европейская И еще подскажите какие есть в Африке плоскогорья и хребты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Высота над уровнем моря 170м 2. Высота не более 100м 3.от 50 до 100м( в отдельных морённых грядах свыше 300м 5. Это та же самая равнина-восточно русская
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