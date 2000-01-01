Вычисли 5000+50+9: 90105+20+2000

Математика
Вычисли 5000+50+9: 90105+20+2000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000+50+9=5059 90105+20+200011035
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