Где находятся соединительная, мышечная и нервная ткани?
Биология
Где находятся соединительная, мышечная и нервная ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышечная - гладкая и скелетная мускулатура, отдельно идёт сердечная ткань - ее выделяют в другую группу, входит в состав миокарда. Соединительная - кости, кровь, хрящи, роговица глаза. Нервная - белое и серое вещество СМ и ГМ, нервные ганглии, нервные волокна. Короче - вся нервная система, структурный элемент - нейрон.
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