Где находятся соединительная, мышечная и нервная ткани?

Биология
Где находятся соединительная, мышечная и нервная ткани?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышечная - гладкая и скелетная мускулатура, отдельно идёт сердечная ткань - ее выделяют в другую группу, входит в состав миокарда. Соединительная - кости, кровь, хрящи, роговица глаза. Нервная - белое и серое вещество СМ и ГМ, нервные ганглии, нервные волокна. Короче - вся нервная система, структурный элемент - нейрон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Как влияют привычки на характер человека ? какие привычки повлияли на ваш характе??
Ответить
Биология
Как называется бесполое размножение гидры ? Кого они напоминают по своему строению? как называется женская половая клетка? на кого она похожа по ст...
Ответить
Русский язык
Составь и запиши предложении по схемам { - =},{- =}
Ответить
Английский язык
Помогите со 2. Заранее спасибо.
Ответить
Биология
ПОМОГИИ ПОЖАЛУЙСТА!!!Сочинить сказку о приключениях органоидов. Дам 30 баллов!!!
Ответить