ПОМОГИИ ПОЖАЛУЙСТА!!!Сочинить сказку о приключениях органоидов. Дам 30 баллов!!!

Биология
ПОМОГИИ ПОЖАЛУЙСТА!!!Сочинить сказку о приключениях органоидов. Дам 30 баллов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были органоиды дружно в клетке. Но однажды наружная мембрана сказала, что больше не хочет защищать органоиды и ушла. И на следующий день ЭПС сказала , что ей надоело всё впускать и выпускать. И так постепенно разошлись все органоиды. Осталось лишь ядро с ядрышком. Бродило оно бродило но друзей не нашло. И с тех пор ядро не дружит с другими органоидами.
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