ПОМОГИИ ПОЖАЛУЙСТА!!!Сочинить сказку о приключениях органоидов. Дам 30 баллов!!!

Гость: Гость:

Жили были органоиды дружно в клетке. Но однажды наружная мембрана сказала, что больше не хочет защищать органоиды и ушла. И на следующий день ЭПС сказала , что ей надоело всё впускать и выпускать. И так постепенно разошлись все органоиды. Осталось лишь ядро с ядрышком. Бродило оно бродило но друзей не нашло. И с тех пор ядро не дружит с другими органоидами.