Как называется бесполое размножение гидры ? Кого они напоминают по своему строению? как называется женская половая клетка? на кого она похожа по строению? из скольких клеток гидра состоит в начале своей жизни? О чем это свидете...

Биология

Как называется бесполое размножение гидры ? Кого они напоминают по своему строению? как называется женская половая клетка? на кого она похожа по строению? из скольких клеток гидра состоит в начале своей жизни? О чем это свидетельствует?

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