Как называется бесполое размножение гидры ? Кого они напоминают по своему строению? как называется женская половая клетка? на кого она похожа по строению? из скольких клеток гидра состоит в начале своей жизни? О чем это свидете...

Биология
Как называется бесполое размножение гидры ? Кого они напоминают по своему строению? как называется женская половая клетка? на кого она похожа по строению? из скольких клеток гидра состоит в начале своей жизни? О чем это свидетельствует?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Почкование 2. Она внешне напоминает веточку 3. Яйцеклетка 4. на яичницу :D 5. из одной
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