Придумайте 10 предложений с some и any пожалуйста!

Английский язык
Придумайте 10 предложений с some и any пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Anyway I was confused. There are some apples in the table. There are not any advantages of this profession. My cat likes to eat some pineapples.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какую роль играет в стихотворении строфа, рассказывающая о вьюге?
Ответить
Биология
Где находятся соединительная, мышечная и нервная ткани?
Ответить
Обществознание
Как влияют привычки на характер человека ? какие привычки повлияли на ваш характе??
Ответить
Биология
Как называется бесполое размножение гидры ? Кого они напоминают по своему строению? как называется женская половая клетка? на кого она похожа по ст...
Ответить
Русский язык
Составь и запиши предложении по схемам { - =},{- =}
Ответить