Придумайте 10 предложений с some и any пожалуйста!
Английский язык
Придумайте 10 предложений с some и any пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Anyway I was confused. There are some apples in the table. There are not any advantages of this profession. My cat likes to eat some pineapples.
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