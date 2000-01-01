Что за слово чеглы это мат

Русский язык
Что за слово чеглы это мат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щеглы* да это обзывают маленьких детей с 1-4 класс
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