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Что за слово чеглы это мат
Русский язык
Что за слово чеглы это мат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щеглы* да это обзывают маленьких детей с 1-4 класс
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