Составте и задачу с откладыванием отрезков
Математика
Составте и задачу с откладыванием отрезков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На цветочной клумбе было 25 цветков.Через час с клумбы пересадили 15 цветков,а ещё через час добавили 8.К вечеру растений стало больше на 9.С помощью отрезка вычислете сколько стало растений на клумбе
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