Помогите пожалуйста . Сорян за качество .

Гость: Гость:

Пусть ху=а, тогда у=а/х решаем первое уравнение: а^2-3а=18 а^2-3а-18=0 (а+3)(а-6)=0 при а=-3 и а=6 решаем второе уравнение 4х+а/х=1 (4х^2+а-х)/х=0 х не равен 0 4х^2-х+а=0 при а = -3 получаем 4х^2-х-3=0 (4х+3)(х-1)=0 при х=-3/4 и х=1 при х=-3/4 у=4 при х=1 у=-3 - (из у=а/х) Получили (-3/4; 4) (1; -3) При а=6 4х^2-х+6=0 решений нет