Помогите пожалуйста сосчитайте здесь треугольники с меня лайк
Математика
Помогите пожалуйста сосчитайте здесь треугольники с меня лайк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 треyгольников. Правильно или нет, yзнаешь.
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