Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо. 1. Вычислите: 32,6-(-16,7-3,12)+(-23,2+0,16) 2. Упростите: а) 42х-(13х+16а)+(-50х+16а) б) -4•(2а+5)+7•(2+5а)-(а-6) 3. Решите уравнения: 8•(х-11)-5•(х-8)=3,4
Математика
Помогите, пожалуйста! Заранее спасибо. 1. Вычислите: 32,6-(-16,7-3,12)+(-23,2+0,16) 2. Упростите: а) 42х-(13х+16а)+(-50х+16а) б) -4•(2а+5)+7•(2+5а)-(а-6) 3. Решите уравнения: 8•(х-11)-5•(х-8)=3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 32.6-(-19.12)+(-23.04)= 52.42-23.04=29.38
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