пожалуйста помогите найдите значение выражения: 9а\8с - 81а^2+64 с^2\72ас + 8с-81а\9а при а=54 с =64. Дам много балловк все сюда

Алгебра

пожалуйста помогите найдите значение выражения: 9а\8с - 81а^2+64 с^2\72ас + 8с-81а\9а при а=54 с =64. Дам много балловк все сюда

Автор: Гость