пожалуйста помогите найдите значение выражения: 9а\8с - 81а^2+64 с^2\72ас + 8с-81а\9а при а=54 с =64. Дам много балловк все сюда

Алгебра
пожалуйста помогите найдите значение выражения: 9а\8с - 81а^2+64 с^2\72ас + 8с-81а\9а при а=54 с =64. Дам много балловк все сюда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=81а^2-81а^2-64с^2-648ас/72ас= -648ас/72ас=-9
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