Помогите пожалуйста решить задачу. Если можно подробнее пожалуйста. Если подвеш??нный к динамометру брусок погружают в воду, то динамометр показывает 34 Н, если в керосин - 38 Н. Определите массу и плотность бруска.
Физика
Помогите пожалуйста решить задачу. Если можно подробнее пожалуйста. Если подвеш??нный к динамометру брусок погружают в воду, то динамометр показывает 34 Н, если в керосин - 38 Н. Определите массу и плотность бруска.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р1=34 Н, ρ1=1000 кг/м³, Р2= 38 Н, ρ2=800 кг/м³. m-? ρ-? Для воды имеем: mg=ρ1Vg+P1, Для керосина имеем: mg=ρ2Vg+P2. Отсюда ρ1Vg+P1=ρ2Vg+P2, ρ1Vg- ρ2Vg=P2-P1. V=(P2-P1)/(g(ρ1-ρ2)) = 4/(10*200)=0,002 м³. mg=ρ1Vg+P1, m=(ρ1Vg+P1)/g, m= (1000*0,002*10+34)/10= 54/10=5,4 кг. ρ=m/V, ρ=5,4/0,002=2700 кг/м³
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