Помогите пожалуйста решить задачу. Если можно подробнее пожалуйста. Если подвеш??нный к динамометру брусок погружают в воду, то динамометр показывает 34 Н, если в керосин - 38 Н. Определите массу и плотность бруска.

Физика

Помогите пожалуйста решить задачу. Если можно подробнее пожалуйста. Если подвеш??нный к динамометру брусок погружают в воду, то динамометр показывает 34 Н, если в керосин - 38 Н. Определите массу и плотность бруска.

Автор: Гость