Выделить грамматическую основу : на улице ни звука

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Выделить грамматическую основу : на улице ни звука
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Автор: Гость
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Гость:
На улице-где-обстоятельство Ни звука- нет чего-дополнение
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