Четверо ребят провели шахматный турнир. Каждый сыграл друг с другом по одной парт??и. Сколько всего партий было сыграно в турнире? Как правильно записать решение ученику 2 класса?
Математика
Четверо ребят провели шахматный турнир. Каждый сыграл друг с другом по одной парт??и. Сколько всего партий было сыграно в турнире? Как правильно записать решение ученику 2 класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый сыграл по 3 партии. Первый сыграл со 2,3,4 Второй сыграл с 1,3,4 и так далее до четвёртого. Значит: 3+2+1=6 Ответ:всего было сыграно 6 партий
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