Сила тяжести действующая на тело равна 4,5H, а его объем 500см3, утонет ли это тело в масле?

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Есть ли уточнения какое g взять? 9.8 или 10? Fтяж=mg m=Fтяж/g=4.5Н/9.8(Н/кг)=0.459кг р=m/V p=0.459кг/0.0005(м^3)=918.37(кг/м^3) сравним с плотностью масла почему не дано какое масло? плотность полсолнечного 913 что меньше плотности тало значит в подсолнечном масле тело утонет. плотность оливкового 920 что больше плотности тела правда не намного ппактически равно тогда тело будет плавать около середины