1) Реши задачу В один из дней восход Солнца был в 4 ч 46 мин, а закат- в 22 ч 12 мин. Определи долготу этого дня. 2) Реши уравнение 3+42:(Х-9)=10
Математика
1) Реши задачу В один из дней восход Солнца был в 4 ч 46 мин, а закат- в 22 ч 12 мин. Определи долготу этого дня. 2) Реши уравнение 3+42:(Х-9)=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая задача: 18 ч 6 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
Литература
Определите какие виды текста имеются в книгах со следующими названиями: А.С. Пушкин" Сказки", математика 2 класс, "Живопись: от этюда до картины", ...
Математика
Мальчики ловили рыбу петя поймал на 3 рыбки больше чем саша но на 2 меньше чем яша в??его дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал яша
Математика