1) Реши задачу В один из дней восход Солнца был в 4 ч 46 мин, а закат- в 22 ч 12 мин. Определи долготу этого дня. 2) Реши уравнение 3+42:(Х-9)=10

Математика

1) Реши задачу В один из дней восход Солнца был в 4 ч 46 мин, а закат- в 22 ч 12 мин. Определи долготу этого дня. 2) Реши уравнение 3+42:(Х-9)=10

Автор: Гость