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(-3.7-2.4)-(7/15-2/3)+5/9
Математика
(-3.7-2.4)-(7/15-2/3)+5/9
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Ответ(ы):
Гость:
(-3.7-2.4)-(7/15-2/3)+5/9=-5.3444444
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